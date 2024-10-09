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Как с выгодой провести капремонт в Приморье

Строительные компании могут извлечь выгоду при проведении работ.

Источник: Primgazeta.ru

Строительные организации Приморья могут проводить капитальные ремонты многоквартирных домов на выгодных условиях. Для этого компаниями необходимо войти в реестр квалифицированных подрядных организаций.

Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ, отбор в реестр проводится ежеквартально. Требования к участникам отбора и вся необходимая документация каждый квартал размещается на сайтах Единой информационной системы в сфере закупок, РТС-Тендер и министерство ЖКХ Приморья.

Отбор проводится таким направлениям деятельности, как:

 — капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;

 — капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия;

 — оценка технического состояния многоквартирного дома и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на модернизацию лифтов;

 — оценка технического состояния и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия;

 — замена лифтов и ремонт лифтовых шахт;

 — осуществление строительного контроля.

Подрядные организации могут принять участие в отборе до 15 октября. Дополнительную информацию можно получить в минЖКХ Приморского края по телефону: 8 (423) 222−97−20.

ЖКХ