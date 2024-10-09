Как с выгодой провести капремонт в Приморье

Строительные организации Приморья могут проводить капитальные ремонты многоквартирных домов на выгодных условиях. Для этого компаниями необходимо войти в реестр квалифицированных подрядных организаций.



Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ, отбор в реестр проводится ежеквартально. Требования к участникам отбора и вся необходимая документация каждый квартал размещается на сайтах Единой информационной системы в сфере закупок, РТС-Тендер и министерство ЖКХ Приморья.



Отбор проводится таким направлениям деятельности, как:



— капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;



— капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия;



— оценка технического состояния многоквартирного дома и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, в том числе на модернизацию лифтов;



— оценка технического состояния и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия;



— замена лифтов и ремонт лифтовых шахт;



— осуществление строительного контроля.



Подрядные организации могут принять участие в отборе до 15 октября. Дополнительную информацию можно получить в минЖКХ Приморского края по телефону: 8 (423) 222−97−20 .