«Путинские» 10 тыс. рублей из маткапитала: кому положены и как оформить выплату

«После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать ничего нельзя. Конечно, мы обсуждали это, нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги, давайте для начала сделаем это в 10 тыс. руб, а потом посмотрим», — заявил глава государства в июле на встрече с победителями конкурса «Это у нас семейное».