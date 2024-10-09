Стало известно, сколько в Волгоградской области открыто вакансий удаленной работы

Также известно, что в Волгоградской области относительно сентября прошлого года заметно приросли удаленные предложения в профобласти безопасности (на 297%), для финансистов и бухгалтеров (134%), для представителей строительства и недвижимости (105%) и соискателей из сферы науки и образования (92%).