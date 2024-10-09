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Стало известно, сколько в Волгоградской области открыто вакансий удаленной работы

Согласно данным платформы hh.ru, в сентябре в регионе было открыто свыше 17,2 тыс. вакансий, из них 1,8 тыс. — удаленные.

Так, больше всего удаленных вакансий в сентябре предлагали специалистам по продажам (1,2 тыс.). Также в топ-3 вошли сотрудники сферы IT (свыше 200 вакансий) и маркетинга, рекламы и PR (100).

Также известно, что в Волгоградской области относительно сентября прошлого года заметно приросли удаленные предложения в профобласти безопасности (на 297%), для финансистов и бухгалтеров (134%), для представителей строительства и недвижимости (105%) и соискателей из сферы науки и образования (92%).

А вот такие сферы, как логистика (-72%), страхование (-44%), административный персонал (-43%), топ-менеджмент (-42%), продемонстрировали отрицательную динамику.

занятость