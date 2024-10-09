Глава АвтоВАЗа поделился сроками появления минивэна Lada

«В следующем году мы, наверное, представим только концепт минивэна, все-таки мы идем последовательно. Минивэн — это перспектива, наверное, ближайших трех, может быть, четырех лет. Это перспектива, которая будет зависеть в том числе и от рынка, насколько рынок будет восприимчив к этой модели. Пока рынок активно благоволит такому формату, и мы находимся в тренде», — заявил Соколов в эфире канала «Россия-24».