Смольный потратит на строительство метро 170 млрд рублей

В 2025 году выделят 35 млрд рублей на метро. На транспортные проекты следующего года предусмотрено в общей сложности 42,7 млрд рублей. Общий объем финансирования АИП на 2025 год составит 234 млрд рублей. Около половины от этой суммы направят на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры. В том числе на новые дороги потратят 69,6 млрд рублей, пишут «Ведомости».