Под Екатеринбургом появится новый микрорайон площадью в 44,42 гектара

В поселке Исток под Екатеринбургом планируется строительство микрорайона Южный. Соответствующие проекты планировки и межевания вынесены на общественные обсуждения, которые идут с 1 по 29 октября. С 8 октября открылся прием предложений и замечаний.
Информация о проекте появилась на сайте администрации Екатеринбурга. Предполагается, что площадь микрорайона составит 44,42 гектара в коттеджном поселке Исток Южный поселка Исток. Грубо говоря, речь о территории в границах улиц Южноистокской — Кубанской — Овощной — Славной.
Возведение всех трех очередей объекта запланировано до 2038 года. Проект включает в себя строительство многоэтажных и среднеэтажных домов общей площадью в 108,1 тысячи квадратных метров. Предусмотрены площади под предпринимательство, ледовая арена, детский сад, автостоянки. Уже существующие дома затронуты не будут.