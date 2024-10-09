Под Екатеринбургом появится новый микрорайон площадью в 44,42 гектара

Возведение всех трех очередей объекта запланировано до 2038 года. Проект включает в себя строительство многоэтажных и среднеэтажных домов общей площадью в 108,1 тысячи квадратных метров. Предусмотрены площади под предпринимательство, ледовая арена, детский сад, автостоянки. Уже существующие дома затронуты не будут.