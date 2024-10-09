Волго-Донской канал защитят от БПЛА за 5,8 млн рублей

Устройства должны быть выполнены в форме ружья. Их главная задача — подавлять бытовые БПЛА в зоне прямой видимости оператора. Комплекс РЭБ должен создавать и концентрировать в нужном направлении помехи, лишающие беспилотники на расстоянии до 1,5 тыс. метров связи со спутниками геолокации.