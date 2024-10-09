Сколько получают в месяц в Казахстане: озвучена статистика заработной платы

В апреле 2024 года Бюро провело ежегодное обследование распределения работников по размерам начисленной заработной платы, где охвачены работники, проработавшие весь месяц, включая все крупные предприятия и выборочно 30% средних и малых (без учета малых предприятий, занимающихся предпринимательской деятельностью). Данные о фактической заработной плате за апрель 2024 года учитывали все доплаты, надбавки, премии, налоги и пенсионные отчисления.
По итогам обследования численность работников на указанных предприятиях составила 3 437 тыс. человек, из которых мужчины составили 48,3% (1 659,7 тыс. человек), а женщины — 51,7% (1 777,3 тыс. человек).
В общем числе работников получатели среднемесячных заработных плат распределились следующим образом:
до 100 000 тенге получали — 6,1% работников от 100 001 до 150 000 тенге — 12% от 150 001 до 300 000 тенге — 35,1% от 300001 до 600 000 тенге — 35,6% от 600 001 тенге до 900 000 тенге — 6,9% от 900 001 тенге до 1 200 000 тенге — 2,1% от 1 200 001 тенге до 1 500 000 тенге — 1% свыше 1 500 001 тенге — 1,2% работников.
По итогам обследования медианное значение заработной платы работников в 2024 году составило 285 677 тенге, в прошлом году медианная зарплата, которая находится в центре распределения размера зарплат, где половина работников получает выше, а другая половина ниже, составляла — 251 356 тенге.
Модальное значение заработной платы (наиболее распространенный уровень) работников составило — 97 557 тенге. Отметим, что в 2023 году ее размер составлял 81 377 тенге.
У руководителей уровень заработной платы по сравнению с 2023 годом вырос на 11,4%. У операторов производственного оборудования, сборщиков и водителей — на 16%, а у фермеров и рабочих сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства — на 14,3%.
Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила — 262 238 тенге, с высшим образованием — 438 005 тенге и послевузовским образованием — 558 882 тенге. В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников в возрасте от 16 до 24 лет составила 250 518 тенге, от 25 до 34 лет — 347 985 тенге, от 35 до 44 лет — 397 468 тенге, от 45 до 54 лет — 372 824 тенге, от 55 до 64 лет — 340 769 тенге, старше 65 лет — 318 564 тенге.