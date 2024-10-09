Сколько получают в месяц в Казахстане: озвучена статистика заработной платы

Среднемесячная заработная плата у работников со средним образованием составила — 262 238 тенге, с высшим образованием — 438 005 тенге и послевузовским образованием — 558 882 тенге. В разрезе возрастов среднемесячная заработная плата работников в возрасте от 16 до 24 лет составила 250 518 тенге, от 25 до 34 лет — 347 985 тенге, от 35 до 44 лет — 397 468 тенге, от 45 до 54 лет — 372 824 тенге, от 55 до 64 лет — 340 769 тенге, старше 65 лет — 318 564 тенге.