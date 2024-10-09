Приморский «Колизей» на Русском снова пытаются продать

Во Владивостоке опять объявлен аукцион на несостоявшийся культурно-инновационный центр на острове Русском. Как и в прошлый раз, в сентябре, недостроенные здания, представляющие собой два деревянных купола, попытаются продать за 428 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia. В прошлом году объект попал в программу приватизации на 2023 год и был оценен почти в три раза дешевле — в 155 млн рублей. Однако торги в прошлом году не состоялись.
Площадь объекта — 4,9 тыс. кв. м. Его степень готовности — 40%. Как указано в аукционной документации, она рассчитывается из объема фактически выполненных работ (127,5 млн руб.) и стоимости строительства по смете (317,2 млн руб.). Также в лот входит участок площадью 20 тыс. «квадратов», предназначенный для размещения объектов искусства и культуры (он частично находится в границах водоохранной зоны). По сути, именно земля может представлять основную ценность для участников торгов, так как в проекте договора не прописано условие восстановления и достройки обветшалых куполов.
Напомним, что вопрос реализации куполов подробно разбирали в прошлом году на октябрьском заседании ЗС ПК. Тогда министр земельных и имущественных отношений региона Арест Давтян сообщил, что «объект давний и сейчас представляет опасность». А в связи с тем, что это объект незавершенного строительства, он не может быть передан какому-либо государственному органу, а может быть только достроен. На достройку, как сообщил министр, правительство не было готово.
Оценка затраченных на недострой средств разнится между 140 и 300 млн рублей. Точных данных о том, сколько бюджетных средств было направлено на создание куполов, отсутствует.
Трехсотмиллионный недострой на Русском доступен для посещения всем желающим.
Охрана Инновационного культурного центра уверена, что «она там есть», но журналистам агентства не удалось встретить ни души.
Отметим, что история амбициозного проекта тянется еще с 2013 года.