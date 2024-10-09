Приморский «Колизей» на Русском снова пытаются продать

Во Владивостоке опять объявлен аукцион на несостоявшийся культурно-инновационный центр на острове Русском. Как и в прошлый раз, в сентябре, недостроенные здания, представляющие собой два деревянных купола, попытаются продать за 428 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia. В прошлом году объект попал в программу приватизации на 2023 год и был оценен почти в три раза дешевле — в 155 млн рублей. Однако торги в прошлом году не состоялись.