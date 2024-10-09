Белорусам рассказали подробности расчета больничных

В частности, было рассмотрено, как высчитывается среднедневной заработок для выплаты больничного только устроившемуся на работу молодому специалисту и маме после декрета.
В случае, если молодой специалист устроился на работу и вскоре после этого пошел на больничный, в расчет принимается его фактический заработок, если таковой был. Если для расчета больничного среднедневной заработок получается очень маленьким, то за основу берется размер минимальной зарплаты. Ранее для только устроившихся на работу молодых специалистов без стажа это было 50% от бюджета прожиточного минимума.
Что касается матерей, которые вышли из декрета и ушли на больничный, не отработав полного месяца, то для них ситуация такая же. В расчет будет взят фактический заработок или минимальная заработная плата. Отпуск по уходу за ребенком из расчетного периода исключается. Среднедневной заработок в таких случаях высокий, однако, если он будет низким, то будет применен расчет из минимальной зарплаты. Ранее для расчета среднедневного заработка в данной ситуации применялся тарифный оклад, который был значительно ниже фактического заработка.
Отмечается, что с 1 июля были изменены правила выплат по больничным. Теперь при назначении пособия работодатель самостоятельно среднедневной заработок не рассчитывает. Сначала он делает запрос в Фонд социальной защиты населения, где среднедневной заработок сообщают практически в онлайн-режиме, пояснила Екатерина Лихачева.
Важно знать, что для расчета среднедневного заработка учитываются доходы по всем местам работы, в том числе бывшим, в расчетном периоде. Пособие по временной нетрудоспособности при этом выплачивается только в том случае, если сотрудник во время болезни отсутствовал по всем местам работы.