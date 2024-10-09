Белорусам рассказали подробности расчета больничных

Что касается матерей, которые вышли из декрета и ушли на больничный, не отработав полного месяца, то для них ситуация такая же. В расчет будет взят фактический заработок или минимальная заработная плата. Отпуск по уходу за ребенком из расчетного периода исключается. Среднедневной заработок в таких случаях высокий, однако, если он будет низким, то будет применен расчет из минимальной зарплаты. Ранее для расчета среднедневного заработка в данной ситуации применялся тарифный оклад, который был значительно ниже фактического заработка.