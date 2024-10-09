Трамваи из Верхней Пышмы планируют пустить до Уралмаша

— Смотрим возможность движения маршрута в Среднеуральск, расширение сети по Верхней Пышме, а также появление этих трамваев на сформировавшейся транспортной сети в Екатеринбурге, — рассказал Александр Толкачев.
В перспективе трамвай хотят пустить до Уралмаша. Для этого надо рассчитать количество затрат на строительство. С администрацией Верхней Пышмы, Екатеринбурга и концессионером идут переговоры о развитии проекта.
Трамвайная ветка из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму была запущена в 2022 году. «Львенок» начал ездить по маршруту № 333. Стоимость проекта достигла 4 млрд рублей.