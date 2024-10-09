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Трамваи из Верхней Пышмы планируют пустить до Уралмаша

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев анонсировал планы по развитию верхнепышминского трамвая. Сеть расширят по Верхней Пышме, продлится маршрут до Среднеуральска и отправят трамвай в Екатеринбург.

Источник: Комсомольская правда

— Смотрим возможность движения маршрута в Среднеуральск, расширение сети по Верхней Пышме, а также появление этих трамваев на сформировавшейся транспортной сети в Екатеринбурге, — рассказал Александр Толкачев.

В перспективе трамвай хотят пустить до Уралмаша. Для этого надо рассчитать количество затрат на строительство. С администрацией Верхней Пышмы, Екатеринбурга и концессионером идут переговоры о развитии проекта.

Трамвайная ветка из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму была запущена в 2022 году. «Львенок» начал ездить по маршруту № 333. Стоимость проекта достигла 4 млрд рублей.