Игорь Кобзев: Для реализации инвестпроектов необходимо решить вопрос вывоза продукции по железной дороге

«Выполнение планов по погрузке грузов местных производителей, в том числе угля, происходит в плановом режиме. Это результат нашей совместной работы с ОАО “РЖД”. Однако в регионе появляются новые крупные инвестиционные проекты. В их числе — по глубокой переработке угля в Черемховском районе. Нам необходимо проработать вопрос вывоза продукции при существующем квотировании грузовых перевозок», — сказал Игорь Кобзев. В прошлом году между Правительством Приангарья и АО «РЖД» было заключено соглашение, гарантирующее объем планируемой к вывозу в восточном направлении угольной продукции на 2024 год.