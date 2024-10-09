Игорь Кобзев: Для реализации инвестпроектов необходимо решить вопрос вывоза продукции по железной дороге

«Выполнение планов по погрузке грузов местных производителей, в том числе угля, происходит в плановом режиме. Это результат нашей совместной работы с ОАО “РЖД”. Однако в регионе появляются новые крупные инвестиционные проекты. В их числе — по глубокой переработке угля в Черемховском районе. Нам необходимо проработать вопрос вывоза продукции при существующем квотировании грузовых перевозок», — сказал Игорь Кобзев. В прошлом году между Правительством Приангарья и АО «РЖД» было заключено соглашение, гарантирующее объем планируемой к вывозу в восточном направлении угольной продукции на 2024 год.
Губернатор отметил, что благодаря этому вывоз угля производится ритмично, по итогам девяти месяцев на восток отгружено 2,56 млн тонн угля. Это 102% от гарантированных объемов за январь-сентябрь, уточняет пресс-служба главы региона. Игорь Кобзев отметил, что большое количество инвестиционных проектов в Иркутской области потребует в том числе уточнения вопросов железнодорожной логистики. В План реализации Стратегии развития Сибирского федерального округа включено 23 инвестиционных проекта Иркутской области. Объем инвестиций составил 2,5 трлн рублей.
В рамках проектов будет создано более 35 тысяч рабочих мест. При этом шесть проектов определены как оказывающие наибольшее влияние на социально-экономическое развитие страны. В их числе — проекты компаний РУСАЛ, Иркутской нефтяной компании, Группы «Илим», компаний «Полюс» и «Высочайший». Реализация всех проектов идет в соответствии с графиками. Их запуск означает дополнительные объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом, их нужно предусмотреть заранее, отметил Игорь Кобзев.
Стороны приняли решение проработать технико-экономические показатели провозной мощности по железной дороге.