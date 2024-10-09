«Остаемся без работы». Почему хотят снести часть Кооперативного рынка

«Взамен нам ничего не предлагается, — говорит Александр Урумов. — Нас никто не собирал по этому вопросу, на диалог не выходили. А я работаю здесь вместе с супругой и для нас с ней это единственный источник заработка. Пенсия у меня 8 тысяч, у жены — 12 тысяч, при этом половина этой суммы уходит на оплату коммунальных услуг. Если магазин снесут, то куда нам идти, на что жить? У детей просить деньги? Наш сын вообще находится на СВО, он первый раз ездил туда на полгода, а сейчас у него контракт на целый год».