«Остаемся без работы». Почему хотят снести часть Кооперативного рынка

Предприниматели из краевого центра записали видеообращение к председателю Следственного комитета РФ в связи с планами сноса на Кооперативном рынке торгового ряда, названного властями города самостроем. В тот же день Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю доложить ему о ходе организованной по этом поводу проверки. Что происходит — рассказывает «АиФ-Юг».
«Просим принять меры».
«Мы, собственники помещений по улице Гоголя в городе Краснодаре, торговая галерея, обращаемся к Бастрыкину Александру Ивановичу с просьбой принять во внимание то, что администрация города хочет снести наши магазины. Взамен нам никто ничего не предлагает, мы все остаемся без работы, без собственности. Нашу частную собственность у нас забирают. Просим принять меры, обратить внимание на этот процесс», — это текст видеообращения, которое разлетелось по социальным сетям в начале этой недели и сразу же дошло до адресата.
В тот же день на главном сайте российского Следкома появилось сообщение о том, что председатель взял на «карандаш» обращение предпринимателей из Краснодарского края о планируемом сносе объектов торговли:
«В следственном управлении СК России по Краснодарскому краю по данному факту организована процессуальная проверка. Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю СУ по Краснодарскому краю Маслову А. К. доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах».
Почти одновременно с этой новостью на канале Муниципального Центра Управления города Краснодара появилась публикация, в которой изложена официальная позиция властей. Там говорится о выявленных специалистами городской администрации нарушениях, связанных со строительством части объектов на территории Кооперативного рынка:
«Торговые помещения возведены без необходимых по закону согласований и разрешений. Уже поданы исковые заявления в Арбитражный суд Краснодарского края, Первомайский районный суд о сносе самовольно возведенных объектов — это 21 торговое помещение. Помимо прочего, выявлены 23 незаконных нестационарных торговых объекта. Вся эта работа проводится в целях наведения должного санитарного порядка, благоустройства и антитеррористической защищенности».
Ситуация повторяется.
По данным МЦУ Краснодара, сейчас на Кооперативном рынке находятся около 200 различных торговых объектов. Планы сноса касаются только тех магазинов, которые расположены в один ряд вдоль улицы Гоголя и примыкают к автостоянке. Журналист «АиФ-Юг» поехал туда, чтобы выслушать мнения их владельцев по поводу происходящего. С предпринимателем Тамарой Карапетян, записавшей видео к Александру Бастрыкину, поговорить не удалось. В принадлежащей ей торговой точке сообщили, что она уже «все сказала». А вот ее коллеги по несчастью нашли, что добавить.
По словам предпринимателей, власти города начали попытки признать их магазины незаконными еще в 2008 году. С тех пор состоялось много судов разного уровня, которые закончились не в пользу администрации. Теперь ситуация фактически повторяется, а люди снова недоумевают, почему их объекты называют самовольными строениями. Они настаивают на законности расположенных по улице Гоголя торговых точек, демонстрируя при этом самые разные документы прошлых лет. Из них видно, что до какого-то момента власти и коммерсанты находили общий язык.
«Все объекты нашего торгового ряда были возведены в рамках реконструкции Кооперативного рынка и прилегающих территорий в 1998 году, — говорит хозяин магазина одежды Юрий Ашинов. — Предприниматели их сами не строили, а приобрели у строительной фирмы “Леон” в один и тот же день. Несмотря на это, на нас подают в суды по надуманным основаниям. Прошу руководство города и края обратить внимание на эту ситуацию, повернуться к нам лицом. Если у нас есть какие-то упущения, мы готовы все исправить. Мы хотим законно здесь находиться, платить налоги, пополнять бюджет, и чтобы наши семьи были сыты».
По его словам, из-за долгого отсутствия конструктивного диалога с властями представители их торгового ряда сейчас находятся в разном положении. У одних есть право собственности на данном земельном участке, у других все в аренде, у третьих она просрочена. При этом Юрий Ашинов обращает внимание, что все люди исправно платят за аренду в установленном законом порядке. Также он отмечает, что предприниматели вложили немало средств в облагораживание своей территории. Два года назад на их деньги была обновлена плитка, сделаны фасады и кровля.
«Взамен — ничего».
В такой же ситуации оказался предприниматель Александр Урумов, который тоже приобрел свое торговое помещение в 1998 году у фирмы «Леон».Он показал подтверждающие это документы. Но месяц назад мужчина получил по почте бумагу о том, что его магазин одежды является незаконной постройкой. Ему назначили суд уже на 12 октября, хотя кому-то из его соседей предстоит встреча с Фемидой только в ноябре.
«Взамен нам ничего не предлагается, — говорит Александр Урумов. — Нас никто не собирал по этому вопросу, на диалог не выходили. А я работаю здесь вместе с супругой и для нас с ней это единственный источник заработка. Пенсия у меня 8 тысяч, у жены — 12 тысяч, при этом половина этой суммы уходит на оплату коммунальных услуг. Если магазин снесут, то куда нам идти, на что жить? У детей просить деньги? Наш сын вообще находится на СВО, он первый раз ездил туда на полгода, а сейчас у него контракт на целый год».
Также негодуют и простые продавцы, многие из которых торгуют здесь очень давно. Среди них Татьяна Дикая, работающая в одном и том же магазине без малого 20 лет.
«Новость о планах закрыть часть рынка меня просто шокировала, — говорит женщина. — В моем возрасте после 50 лет найти работу очень сложно, да и вообще это проблематично в нынешнее время. Сейчас мы здесь трудимся и регулярно пополняем бюджет. А если магазины уберут, то большое количество людей останется без работы, и никто из них не будет платить налоги. Я очень отрицательно отношусь к такой перспективе».
В печали сейчас находится и другая продавщица Анастасия Бабич, которая уже 5 лет продает в магазине аксессуары для сотовых телефонов. Она говорит, что привыкла к своей работе и приобрела много постоянных клиентов. Теперь же ей светит перспектива все это потерять. Как и все соседи по несчастью девушка ощущает себя в подвешенном состоянии.
Примечательно, что о планах дальнейшего использования земельного участка после предполагаемого сноса магазинов ничего не сообщается. На вопрос «АиФ-Юг» об этом в пресс-службе администрации Краснодара ответа не дали.
Рынок — визитная карточка города.
"Любой рынок — это такая территория, где все постоянно меняется, — говорит историк Виталий Бондарь. — Послевоенные павильоны Кооперативного, которые условно можно назвать историческими, находятся по улицам Карасунской и Коммунаров. Но и они никакими особо выдающимися художественными характеристиками не обладают. А со стороны Гоголя я и не помню никакой исторической застройки.
Вообще с точки зрения закона рынки не имеют охранного статуса, да и смысла в нем, наверное, нет. Но они имеют ценность как часть культурного ландшафта города, как его визитные карточки. В первую очередь я говорю о площадях, а не каких-то павильонах, которые являются вторичными. В этом плане Краснодар больше всего потерял, когда на месте Сенного базара построили огромный жилой комплекс".