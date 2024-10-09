Проект канала Волго-Дон-2 могут рассмотреть после запуска Багаевского гидроузла

Об этом изданию «Ведомости Юг» сообщили в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области со ссылкой на ответ, полученный от Минприроды РФ.
Проект предполагает переброску воды из Волги в Дон. Проработку вопроса о строительстве канала нецелесообразно начинать до завершения строительства Багаевского гидроузла.
Сообщается, что администрация Волгоградской области в 2021 году направляла обращение к президенту Российской академии наук Александру Сергееву с просьбой провести научные исследования о возможности строительства канала.
«РАН подтвердила готовность проведения научных исследований с периодом выполнения два года», — сообщили в минприроды Волгоградской области.
Проведение и финансирование исследовательских работ было предложено включить в план мероприятий по оздоровлению Дона. Правительством РФ он был утвержден в июле 2021 г. Объем финансирования — 100 млрд руб.
В план также входит строительство Багаевского гидроузла. Его работа позволит обеспечить гарантированные глубины в 4 м и увеличить пропускную способность на всем протяжении магистральных водных путей Ростовской области более чем на 10 млн т — до 25 млн т в год. Срок завершения работ — конец 2026 г.
Как указывают в комприроды Волгоградской области, Дон расположен выше Волги, и вода самотеком поступает из Дона в Волгу — уходит около 3 куб. км воды в год.
«Вода из Дона в Волгу уходит, а наоборот — нет. Это при том, что водность Волги еще и в 10 раз больше Дона», — говорится в сообщении.
В минприроды Волгоградской области отметили, что строительство канала Волго-Дон-2 позволит увеличить водоток реки Дон на 5,5 куб. км в год. Это снизит уровень деградации водных объектов на территории Ростовской области и увеличит площадь орошаемых земель на 15 тыс. га.