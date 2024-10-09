Проект канала Волго-Дон-2 могут рассмотреть после запуска Багаевского гидроузла

В план также входит строительство Багаевского гидроузла. Его работа позволит обеспечить гарантированные глубины в 4 м и увеличить пропускную способность на всем протяжении магистральных водных путей Ростовской области более чем на 10 млн т — до 25 млн т в год. Срок завершения работ — конец 2026 г.