Свердловский Минтранс рассматривает возможность введения платы за проезд по ЕКАД

Проезд по северной части Екатеринбургской кольцевой автодороги может стать платным. Такой сюжет рассматривают Министерства транспорта России и Свердловской области.
Предполагается, что мера позволит разгрузить транспортный поток на развязке. В основном автомобили движутся со стороны Серова и Нижнего Тагила, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев.
— Мы рассматриваем возможность концессии по строительству дополнительных полос на ЕКАД — заявил министр. — Полосы будут платные.
Он отметил, что к концессионеру будет предъявлено требование, чтобы для свердловчан проезд остался безвозмездным.