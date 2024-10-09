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Свердловский Минтранс рассматривает возможность введения платы за проезд по ЕКАД

Северное кольцо ЕКАДа планируют разгрузить за счет введение платного проезда для гостей региона.

Источник: Комсомольская правда

Проезд по северной части Екатеринбургской кольцевой автодороги может стать платным. Такой сюжет рассматривают Министерства транспорта России и Свердловской области.

Предполагается, что мера позволит разгрузить транспортный поток на развязке. В основном автомобили движутся со стороны Серова и Нижнего Тагила, отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Александр Толкачев.

— Мы рассматриваем возможность концессии по строительству дополнительных полос на ЕКАД — заявил министр. — Полосы будут платные.

Он отметил, что к концессионеру будет предъявлено требование, чтобы для свердловчан проезд остался безвозмездным.