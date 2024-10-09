Евро/доллар в узком диапазоне: что изменит динамику пары?

EUR/USD в среду остается около 1,0962.
На дневном графике торгов парой евро/доллар в силе остается консолидация вокруг 1,0970. С выходом вверх откроется возможность для роста к 1,0985, с выходом вниз — к 1,0940.
Календарь данных США на этой неделе относительно небогат. Для рынка это передышка после сильного отчета по занятости. В среду инвесторы дождутся протоколов сентябрьского заседания ФРС. В них могут найтись ответы на вопросы, которые в то время казались сложными для рынка труда. Ставки на еще одно крупное снижение в ноябре заметно уменьшились после того, как последние данные по заработной плате в несельскохозяйственном секторе указали на уверенное положение сегмента.
Теперь рынки закладывают 85% вероятности снижения ставки на четверть базисного пункта, а также небольшую вероятность того, что Федеральная резервная система оставит ставки без изменений.