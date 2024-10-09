Бывший партнер бизнесмена Ярчука подал против него множество исков

По данным Теlegram-канала ВЧК-ОГПУ, как минимум пять расследований, связанных с Солтановым «стоят на стопе». Вот только предварительный перечень дел, которые висят на Солтанове. «Курбацкий в сговоре с Солтановым вывел из “Гравитона” имущество стоимостью 894,5 млн рублей (…) Солтанов и Курбацкий, вступив в преступный сговор, совершили хищение имущества “Гравитон” путем заключения фиктивного договора займа, в счет погашения которого Солтанову было передано 12 объектов недвижимости и 10 единиц техники, принадлежавших компании, рыночная стоимость которых составляет более 120 млн рублей (…) Солтанов с помощью председателя правления “Кубаньторгбанка” Плюшко осуществил хищение из абонентских ячеек Ярчука А. Н. и Ярчука Р. А. в помещении хранилища ценностей “Кубаньторгбанка” золотых слитков, оценочная стоимость которых в настоящее время составляет 499 млн рублей (…) генеральный директор ООО “ТМКП” Вовк в сговоре с Новрузовым и Солтановым пытался незаконно вывести из компании земельный участок (…) Солтанов организовал через председателя правления банка Плюшко фиктивное принятие на работу в “Кубаньторгбанк” лиц, которые не исполняли свои трудовые обязанности». Предварительное следствие по всем этим уголовным делам или приостановлено или сами дела не рассматриваются.