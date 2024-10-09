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КамАЗ поставил в Казань 40 новых автобусов НЕФАЗ

КамАЗ поставил в Казань партию новых автобусов из 40 единиц транспорта. Сегодня состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. Об этом сообщили в пресс-службе КамАЗа.

Источник: ПАО «КАМАЗ»

Новые автобусы пополнили автопарк «ПАТП № 2». На него приходится 80% всех автобусных перевозок в городе.

Автобусы работают на природном газе. Новый транспорт оснастили двумя дополнительными газовыми баллонами. Водители общественного транспорта смогут отрабатывать смену без заезда на дозаправку. В салонах автобусов есть датчики утечки газа, кондиционеры, камеры видеонаблюдения, USB-розетки, медиасистема с салонным экраном.

В сентябре в Казани начали курсировать 20 новых автобусов НЕФАЗ. Всего до конца года в город планируют поставить 157 единиц транспорта для автобусного парка.