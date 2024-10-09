КамАЗ поставил в Казань 40 новых автобусов НЕФАЗ

КамАЗ поставил в Казань партию новых автобусов из 40 единиц транспорта. Сегодня состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин. Об этом сообщили в пресс-службе КамАЗа.