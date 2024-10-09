КамАЗ поставил в Казань 40 новых автобусов НЕФАЗ

Новые автобусы пополнили автопарк «ПАТП № 2». На него приходится 80% всех автобусных перевозок в городе.
Автобусы работают на природном газе. Новый транспорт оснастили двумя дополнительными газовыми баллонами. Водители общественного транспорта смогут отрабатывать смену без заезда на дозаправку. В салонах автобусов есть датчики утечки газа, кондиционеры, камеры видеонаблюдения, USB-розетки, медиасистема с салонным экраном.
В сентябре в Казани начали курсировать 20 новых автобусов НЕФАЗ. Всего до конца года в город планируют поставить 157 единиц транспорта для автобусного парка.