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Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного газа

Министерство энергетики Казахстана подготовило проект приказа «О некоторых вопросах транспортировки сжиженного нефтяного газа», передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на документ.

Источник: Baigenews

«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев».

говорится в проекте приказа.

Параллельно будут действовать исключения:

  • вывоз недропользователями, осуществившими производство в рамках соглашения (контракта) о разделе продукции либо контракта недропользование, утвержденного президентом РК, обладающими стабильностью налогового режима;
  • вывоз товаров, произведенных (переработанных) из казахстанского сырья, добытого на Карачаганакском месторождении, на основании международных договоров РК;
  • перемещаемых транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами республики.

Продлить запрет планируют на полгода. Ожидается, что меры введут 14 ноября.

Проект опубликован на сайте «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 23 октября.

экономика
энергетика