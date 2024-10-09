Власти Петербурга назвали размер туристического налога в 2025—2027 годы

Эксперимент по курортному сбору, который проводился в нескольких регионах страны, в том числе и Петербурге, подходит к концу. В Северной столице его взимают с туристов — по 100 рублей за сутки проживания. Но со следующего года на смену ему приходит туристический налог, который ввели поправками в Налоговый кодекс. Теперь его будут платить компании и предприниматели, оказывающие гостиничные услуги. В городе на Неве ставка в 2025 году составит один процент от стоимости проживания. Но начиная с 2026 года она будет варьироваться от одного до трех процентов в зависимости от сезона. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте Смольного. Документ пока находится на антикоррупционной экспертизе.