Власти Петербурга назвали размер туристического налога в 2025—2027 годы

Эксперимент по курортному сбору, который проводился в нескольких регионах страны, в том числе и Петербурге, подходит к концу. В Северной столице его взимают с туристов — по 100 рублей за сутки проживания. Но со следующего года на смену ему приходит туристический налог, который ввели поправками в Налоговый кодекс. Теперь его будут платить компании и предприниматели, оказывающие гостиничные услуги. В городе на Неве ставка в 2025 году составит один процент от стоимости проживания. Но начиная с 2026 года она будет варьироваться от одного до трех процентов в зависимости от сезона. Об этом говорится в проекте закона, опубликованном на сайте Смольного. Документ пока находится на антикоррупционной экспертизе.
— С 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря 2026 года ставка составит один процент, а с 1 апреля по 30 сентября — два процента. С 1 января по 31 марта и с 1 октября по 31 декабря 2027 года — 1,5 процента, с 1 апреля по 30 сентября — три процента.
Есть один нюанс. Если сумма налога, исчисленная по ставке, окажется менее минимального налога (она считается так: 100 рублей умножают на количество суток проживания. — Прим. ред.), то придется заплатить минимальный налог.
Как и в случае с курортным сбором, предусмотрены группы граждан, на которых туристический налог распространяться не будет. В льготные категории вошли члены семей погибших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, малоимущие семьи и многие другие.