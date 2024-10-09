В Казахстане подешевели телевизоры и планшеты

За сентябрь стоимость планшетов в Казахстане упала на 8,1%, телевизоров диагональю 43−49 — на 14,8%, подсчитали аналитики Первого Кредитного Бюро (ПКБ).
Сообщается, что снижение цен на планшеты стало самым заметным за любой месяц как минимум с начала 2016 года, во втором — с начала 2021 года.
В Бюро отмечают, что весной цены на планшеты и телевизоры, напротив, показывали резкий взлет. Так, за апрель планшеты подорожали на 19,3%, телевизоры — на 26,9%; при этом телевизоры с тех пор подешевели впервые в месячном выражении.
Однако на годовом уровне падения цен не происходит. По информации ПКБ, по сравнению с сентябрем 2023 года планшеты подорожали на 30,1%, а телевизоры — на 38,9%.