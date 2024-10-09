В Казахстане подешевели телевизоры и планшеты

В Бюро отмечают, что весной цены на планшеты и телевизоры, напротив, показывали резкий взлет. Так, за апрель планшеты подорожали на 19,3%, телевизоры — на 26,9%; при этом телевизоры с тех пор подешевели впервые в месячном выражении.