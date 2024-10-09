Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре архитектору предлагают зарплату до 220 тысяч рублей

Жителям Самары рассказали о зарплате архитектора.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местным жителям рассказали о зарплате архитекторов. Аналитики изучили рынок труда, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— В компаниях, специализирующихся на промышленном строительстве, зарплатный максимум архитектора в Москве достигает 350 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 290 тысяч рублей, в Самаре — 220 тысяч рублей, — отметили в сервисе.

Такую зарплату предлагают кандидатам со стажем работы от трех лет, а также навыками разработки стадий архитектурной части проекта и опыта работы с крупными строительными проектами.