В Самаре архитектору предлагают зарплату до 220 тысяч рублей

— В компаниях, специализирующихся на промышленном строительстве, зарплатный максимум архитектора в Москве достигает 350 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 290 тысяч рублей, в Самаре — 220 тысяч рублей, — отметили в сервисе.