В Самаре архитектору предлагают зарплату до 220 тысяч рублей

В Самаре местным жителям рассказали о зарплате архитекторов. Аналитики изучили рынок труда, об этом сообщили в сервисе по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
— В компаниях, специализирующихся на промышленном строительстве, зарплатный максимум архитектора в Москве достигает 350 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 290 тысяч рублей, в Самаре — 220 тысяч рублей, — отметили в сервисе.
Такую зарплату предлагают кандидатам со стажем работы от трех лет, а также навыками разработки стадий архитектурной части проекта и опыта работы с крупными строительными проектами.