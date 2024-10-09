Кинопарк в Перми планируют построить до 2030 года

Кинопарк со съёмочным павильоном планируют построить в Перми до 2030 года, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание со ссылкой на директора «Центра развития кинопроизводства» Алёну Семерикову-Волкову, речь идёт о проекте «Пермский кинопарк», который поручил реализовать губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Некоммерческая организация должна создать его к 2030 году. По данным «Нового компаньона», в краевой столице планируют возвести киностудию с большим павильоном, который будет укомплектован оборудованием. По задумке организаторов, в учреждении будет возможность создавать фильмы «под ключ». На данный момент о том, где именно разместят павильоны — неизвестно. Изначально разместить кинопарк планировали на заводе Шпагина. Сейчас организация продолжает поиск локации и определяет объёмы финансирования.