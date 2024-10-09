Кинопарк в Перми планируют построить до 2030 года

Некоммерческая организация должна создать его к 2030 году. По данным «Нового компаньона», в краевой столице планируют возвести киностудию с большим павильоном, который будет укомплектован оборудованием. По задумке организаторов, в учреждении будет возможность создавать фильмы «под ключ». На данный момент о том, где именно разместят павильоны — неизвестно. Изначально разместить кинопарк планировали на заводе Шпагина. Сейчас организация продолжает поиск локации и определяет объёмы финансирования.