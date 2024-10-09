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В Пермском крае продолжают ликвидацию больших незаконных свалок

К концу 2024 года крупные свалки упразднят в Очерском и в Большесосновском округах.

Источник: пресс-служба краевого правительства

В Пермском крае ликвидировали девять незаконных свалок в шести муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.

Нелегальные свалки ликвидированы в селе Фоки (Чайковский округ), в двух километрах западнее села Калинино, возле автодороги Казарма — Голдыревский (Кунгурский округ), в поселке Вая (Красновишерский округ), деревнях Ерши и Шумихе (Нытвенский округ).

До конца 2024 года планируют завершить работы еще в нескольких местах: деревня Семеново (Очерский округ) и в Большесосновском округе.

Ранее «Комсомолка» писала, что в Кунгуре завершилась рекультивация свалки коммунальных отходов. Теперь вместо залежей мусора можно увидеть аккуратные зеленые холмы, которые больше не причинят вреда ни людям, ни природе.

экология