В Пермском крае продолжают ликвидацию больших незаконных свалок

В Пермском крае ликвидировали девять незаконных свалок в шести муниципалитетах. Об этом сообщает пресс-служба краевого Правительства.
Нелегальные свалки ликвидированы в селе Фоки (Чайковский округ), в двух километрах западнее села Калинино, возле автодороги Казарма — Голдыревский (Кунгурский округ), в поселке Вая (Красновишерский округ), деревнях Ерши и Шумихе (Нытвенский округ).
До конца 2024 года планируют завершить работы еще в нескольких местах: деревня Семеново (Очерский округ) и в Большесосновском округе.
Ранее «Комсомолка» писала, что в Кунгуре завершилась рекультивация свалки коммунальных отходов. Теперь вместо залежей мусора можно увидеть аккуратные зеленые холмы, которые больше не причинят вреда ни людям, ни природе.