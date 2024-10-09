За год средняя предлагаемая зарплата в Челябинске выросла на 19%

Больше всего средняя предлагаемая зарплата за июль—сентябрь этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла в Тольятти — на 24%, до 66 047 рублей в месяц за полный рабочий день, и в Ижевске — до 66 153 рублей на аналогичных условиях.
Сравниваемые показатели складывались из усреднённых значений зарплатных вилок, указанных работодателями в описании вакансий на платформе.
— Зарплатные предложения в III квартале 2024 года в сравнении с прошлогодними показателями продемонстрировали довольно равномерный рост — от +12% в Сочи до +24% в Тольятти, — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов. — Это говорит о том, что работодатели продолжают привлекать кадры в компании, повышая их привлекательность увеличением зарплат. Также мы видим, что темпы роста этого показателя в регионах опережают столицу и крупнейшие города — такая динамика связана с тем, что в условиях дефицита регионам зачастую приходится активнее конкурировать за кадры.
В целом по России зарплатные предложения увеличились на 17% за год, до 74 492 рублей в месяц при полной занятости. В Москве — на 16% (до 106 339 рублей), а в Санкт-Петербурге — на 15% (до 85 684 рублей).