За год средняя предлагаемая зарплата в Челябинске выросла на 19%

— Зарплатные предложения в III квартале 2024 года в сравнении с прошлогодними показателями продемонстрировали довольно равномерный рост — от +12% в Сочи до +24% в Тольятти, — отметил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов. — Это говорит о том, что работодатели продолжают привлекать кадры в компании, повышая их привлекательность увеличением зарплат. Также мы видим, что темпы роста этого показателя в регионах опережают столицу и крупнейшие города — такая динамика связана с тем, что в условиях дефицита регионам зачастую приходится активнее конкурировать за кадры.