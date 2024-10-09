Тюльпаны начнут массово выращивать в лесхозах Беларуси

В питомнике Гомельского опытного лесхоза в свою очередь заметили, что выращивание тюльпанов требует кропотливой работы, а ухаживать за ними необходимо «больше, чем за детьми». Важно также освоение технологии, своевременное выполнение работ буквально по часам, а также качество луковиц.