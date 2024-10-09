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Тюльпаны начнут массово выращивать в лесхозах Беларуси

Министр лесного хозяйства потребовал выращивать тюльпаны во всех областях Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр лесного хозяйства Александр Кулик поручил расширить в Беларуси опыт выращивания тюльпанов, сообщает пресс-служба министерства.

Так, поручено, чтобы в двух лесхозах в каждой из шести областей Беларуси выращивали тюльпаны. Например, в Брестском ГПЛХО это будут Ивацевичский и Кобринский опытные лесхозы.

Как отметил Кулик, благодаря выращиванию тюльпанов лесхозы будут получать прибыль во внесезонное время, что повысит экономическую эффективность работы питомников.

В питомнике Гомельского опытного лесхоза в свою очередь заметили, что выращивание тюльпанов требует кропотливой работы, а ухаживать за ними необходимо «больше, чем за детьми». Важно также освоение технологии, своевременное выполнение работ буквально по часам, а также качество луковиц.

Тем временем в Минобразования ответили на вопрос про исправления в дневнике: «Не повод покупать новый дневник».