Тюльпаны начнут массово выращивать в лесхозах Беларуси

Министр лесного хозяйства Александр Кулик поручил расширить в Беларуси опыт выращивания тюльпанов, сообщает пресс-служба министерства.
Так, поручено, чтобы в двух лесхозах в каждой из шести областей Беларуси выращивали тюльпаны. Например, в Брестском ГПЛХО это будут Ивацевичский и Кобринский опытные лесхозы.
Как отметил Кулик, благодаря выращиванию тюльпанов лесхозы будут получать прибыль во внесезонное время, что повысит экономическую эффективность работы питомников.
В питомнике Гомельского опытного лесхоза в свою очередь заметили, что выращивание тюльпанов требует кропотливой работы, а ухаживать за ними необходимо «больше, чем за детьми». Важно также освоение технологии, своевременное выполнение работ буквально по часам, а также качество луковиц.
Тем временем в Минобразования ответили на вопрос про исправления в дневнике: «Не повод покупать новый дневник».