Володин пообещал ускорить процесс запуска пассажирских перевозок по Волге

При этом он заверил, что депутаты Государственной думы сделают все необходимое для того, чтобы найти решение совместно с Правительством РФ, чтобы «как можно быстрее запустить межрегиональные перевозки». «Потому что, как только восстановятся межрегиональные перевозки по Волге, будут восстановлены и внутрирегиональные перевозки».