Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Володин пообещал ускорить процесс запуска пассажирских перевозок по Волге

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин не исключает, что транспортное сообщение между городами, расположенными на берегах Волги, может быть налажено уже в 2025 году. Об этом сегодня со ссылкой на спикера, сообщили в пресс-службе Госдумы.

В частности, сообщается, что в сентябре текущего года Госдума попросила Правительство РФ проинформировать ее о мерах, принимаемых по развитию перевозок внутренним водным транспортом, в том числе в Волжском и Камском бассейнах. Соответствующе обращение депутатов было направлено зампреду правительства Виталию Савельеву.

В интервью «Российской газете» Вячеслав Володин напомнил, что Волга объединяет 15 регионов России. Речное транспортное сообщение, уверен он, должно охватывать города от Астрахани до Ярославля, в том числе речь идет о поездках от Волгограда до Саратова, от Саратова до Самары.

По мнению спикера ГД, развитие речных пассажирских перевозок между городами будет способствовать и развитию внутреннего туризма. Прежде всего, в силу большей доступности такого вида перевозок.

— Когда мы говорим о речных перевозках, они сами по себе дешевле, — уточнил он.

Запуск межрегионального речного сообщения тормозит сегодня лишь нехватка скоростных судов.

— Учитывая, что они пока не на потоке и достаточно дорого стоят, тут нужна помощь. То есть компаниям, которые будут заниматься речными пассажирскими перевозками по Волге, необходимы субсидии. Тогда уже и билеты будут доступны, — цитирует пресс-служба ГД Вячеслава Володина.

При этом он заверил, что депутаты Государственной думы сделают все необходимое для того, чтобы найти решение совместно с Правительством РФ, чтобы «как можно быстрее запустить межрегиональные перевозки». «Потому что, как только восстановятся межрегиональные перевозки по Волге, будут восстановлены и внутрирегиональные перевозки».