Свердловские власти ищут 80 миллиардов на реконструкцию ЕКАД

В Свердловской области планируют реконструировать северное полукольцо ЕКАД. Однако источник финансирования пока не определен. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на министра транспорта Александра Толкачева.
— Мы движемся в двух направлениях: смотрим и на концессионное соглашение, и на привлечение денежных средств от Федерации, — рассказал Толкачев.
По словам министра, стоимость проекта достигает 80 миллиардов рублей. Интерес к нему проявили уже несколько федеральных и местных компаний. Требования к концессионеру — обеспечение бесплатного проезда жителям Свердловской области.
Толкачев рассказал, что проезд на данном участке является проблемой. Поток машин был увеличен после запуска трассы М-12.