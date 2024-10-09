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Свердловские власти ищут 80 миллиардов на реконструкцию ЕКАД

В Свердловской области планируют реконструировать северное полукольцо ЕКАД.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области планируют реконструировать северное полукольцо ЕКАД. Однако источник финансирования пока не определен. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на министра транспорта Александра Толкачева.

— Мы движемся в двух направлениях: смотрим и на концессионное соглашение, и на привлечение денежных средств от Федерации, — рассказал Толкачев.

По словам министра, стоимость проекта достигает 80 миллиардов рублей. Интерес к нему проявили уже несколько федеральных и местных компаний. Требования к концессионеру — обеспечение бесплатного проезда жителям Свердловской области.

Толкачев рассказал, что проезд на данном участке является проблемой. Поток машин был увеличен после запуска трассы М-12.