В Перми появится водное метро

Кроме того, собираются восстановить старые советские суда на подводных крыльях — «Метеор» и «Восход». Их в хорошей сохранности передала краю бывший судовладелец. Предполагается, что В ближайшие два года они начнут возить пассажиров от речного вокзала в Перми до Чайковского и до Осы, развивая скорость до 65 километров в час. В дальнейшем эти маршруты могут продлить до Сарапула, до Набережных Челнов или даже до Казани.