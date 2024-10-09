В Перми появится водное метро

В Прикамье появится свой речной флот. С Гайвы и из Краснокамска можно будет добраться до центра города на речном метро-такси. На камских просторах вновь увидим скоростные суда на подводных крыльях.
Это далеко не все новости, которые прозвучали на II Всероссийском круизном форуме, который прошел в Перми.
К примеру, до дач пермяки смогут добираться на электроходе. В музей Хохловка уже следующим летом можно будет доплыть по воде. А Пермский край станет регионом семи портов, в которые начнут заходить круизные лайнеры.
Отправление каждые 10 минут.
Приметы обещанного возрождения камского пассажирского судоходства мы уже видим.
— Губернатор поставил задачу создать свой региональный флот, и мы уже начали это делать, — отчитался на форуме зампред краевого правительства по вопросам информационного развития и туризма Алексей Черников. — В этом году совместно с компанией «Водоходъ» запустили судно Экоходъ-2 на электротяге. Днем выполнялись пассажирские рейсы, которые соединили речной вокзал с Закамском, а вечером — туристические прогулки.
В планах — запустить в Перми водное такси.
Для этого по лизингу приобретут шесть катеров Looker 390T с бензиновыми двигателями. Каждый способен принять на борт 18 пассажиров.
— Три таких такси будут курсировать между речным вокзалом и Краснокамском, еще три станут бегать до отдаленного микрорайона Гайва, — рассказал Алексей Черников. — Катера могут развивать скорость до 60 километров в час, то есть они смогут отправляться буквально через каждые 10−20 минут. Таким образом, добраться из этих мест до центра Перми летом по воде можно будет быстрее, чем на автотранспорте.
Если удастся реализовать такие планы — это будет даже не такси, а настоящее водное метро.
Электроход для дачников.
Кроме бензиновых катеров приобретут по лизингу также электроход проекта Москва 2.0. Такое электросудно способно перевозить со скоростью 18 километров в час до 130 пассажиров.
— Суда, которые сейчас перевозят дачников в окрестностях Перми и Березников, морально устарели, — обосновал необходимость такого приобретения Алексей Черников. — Теплоходы «Карат», «Алмаз», «Салют», Штиль" были построены еще в 1970-е годы.
Впрочем, вряд ли удастся полностью заменить теплоходы-трудяги на электротранспорт — хотя бы потому, что электроходы не могут работать в качестве паромов и перевозить кроме пассажиров автотранспорт.
Где будет ходить новая Москва 2.0, пока не сообщается. Возможно, — в районе Оханска, где собираются построить новый причал.
Кроме того, собираются восстановить старые советские суда на подводных крыльях — «Метеор» и «Восход». Их в хорошей сохранности передала краю бывший судовладелец. Предполагается, что В ближайшие два года они начнут возить пассажиров от речного вокзала в Перми до Чайковского и до Осы, развивая скорость до 65 километров в час. В дальнейшем эти маршруты могут продлить до Сарапула, до Набережных Челнов или даже до Казани.
— И тогда мы сможем снова увидеть скоростные суда на наших камских просторах! — выразил уверенность зампред правительства.
Край семи портов.
Новый речной флот потребует и новых причалов. Они уже строятся.
В Хохловке, например, завершается установка 48-метрового модульного причала. Так что в следующую навигацию до Хохловки можно будет добраться и по воде. Заходить сюда будут и круизные лайнеры: компания «ВолгаWolga» обещает организовать специальный круиз «Семь портов Прикамья». Три уже имеются — в Перми, Березниках и Чайковском. Откуда возьмутся другие?
— В следующем году планируем построить еще 4 причала: два для регулярных пассажирских перевозок — в Краснокамске и Оханске, два — для круизных теплоходов: в Осе и Добрянке, — сообщил замминистра транспорта, начальник управления транспортного обслуживания Пермского края Александр Полыгалов. — А в 2026 году откроем причал в Ильинском.
Модульные причалы хороши тем, что их не нужно убирать на зиму, и они подстраиваются под уровень воды в Каме. Но пока это просто площадки под открытым небом. В дальнейшем собираются их усовершенствовать.
— Сейчас на Пермской судоверфи разрабатывается проект дебаркадера «Губерния», — рассказал замминистра. — В таких причалах уже будут крытые навесы и смотровые террасы.
Возрождение реки-труженицы.
Преобразится и главный речной вокзал Перми в районе Перми I. Под него отдадут весь первый этаж здания, где сейчас размещаются музейные экспозиции. Здесь появится полноценный зал ожидания, билетные кассы, кафе.
Рядом на новом участке набережной Камы, который сейчас реконструируют, поставят новый дебаркадер — он будет служить, в том числе, базой для юных яхтсменов. Для приема яхт в районе Мотовилихинских заводов соорудят пирсы.
Похоже, Кама возвращает себе утраченный было статус реки-труженицы, но уже в новом качестве.