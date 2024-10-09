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В Перми снизят стоимость проездных для школьников: какой будет новая цена

ПЕРМЬ, 9 октября, ФедералПресс. С ноября этого года стоимость ежемесячных проездных для пермских школьников 5−11 классов планируется снизить до 777 рублей. Соответствующий проект решения внес на рассмотрение депутатов гордумы Перми мэр Эдуард Соснин.

Источник: Freepik

«На предстоящем заседании гордумы депутатам представят проект решения о снижении стоимости проездных для учащихся 5−11 классов. При одобрении цену месячного проездного снизят с 1110 до 777 рублей», — пояснили «ФедералПресс» в мэрии. В пресс-службе добавили, что таким образом проездной заменит собой аналогичный абонемент на 15 дней.

Напомним, с 15 апреля в Перми подорожал проезд в общественном транспорте: с 35 до 37 рублей Вместе с этим выросла стоимость гражданских и льготных проездных. Повышение цены чиновники объяснили ростом цен на топливо и запчасти, а также необходимостью изменения зарплат водителей.

Добавим, что в следующем году пермские власти вновь хотят повысить цену за проезд в общественном транспорте. Ожидается, что это произойдет весной. Пермяки будут платить уже 40 рублей, а не 37, как сейчас.