В Перми снизят стоимость проездных для школьников: какой будет новая цена

«На предстоящем заседании гордумы депутатам представят проект решения о снижении стоимости проездных для учащихся 5−11 классов. При одобрении цену месячного проездного снизят с 1110 до 777 рублей», — пояснили «ФедералПресс» в мэрии. В пресс-службе добавили, что таким образом проездной заменит собой аналогичный абонемент на 15 дней.
Напомним, с 15 апреля в Перми подорожал проезд в общественном транспорте: с 35 до 37 рублей Вместе с этим выросла стоимость гражданских и льготных проездных. Повышение цены чиновники объяснили ростом цен на топливо и запчасти, а также необходимостью изменения зарплат водителей.
Добавим, что в следующем году пермские власти вновь хотят повысить цену за проезд в общественном транспорте. Ожидается, что это произойдет весной. Пермяки будут платить уже 40 рублей, а не 37, как сейчас.