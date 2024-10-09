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Какой курс доллара ожидают власти Беларуси в 2025 году

Средний курс доллара в 2025 году ожидают на уровне 3,35−3,37 рубля. Об этом пишет «Sputnik Беларусь» со ссылкой на депутата Василия Панасюка.

По словам депутата, из такого расчета формируется бюджет Беларуси на следующий год.

Ранее стало известно, что в парламент поступил проект республиканского бюджета на будущий год. Его расходная часть выросла более чем на 5 млрд рублей и составляет почти 50,3 млрд.

В 2025 году инфляция должна составить не более 5%. При этом рост реальных денежных доходов населения прогнозируют на уровне 104%, а реальной зарплаты — на 4,7%.

На торгах в среду, 9 октября, доллар в Беларуси превысил 3,29 рубля, что стало максимумом за год.

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