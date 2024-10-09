Какой курс доллара ожидают власти Беларуси в 2025 году

По словам депутата, из такого расчета формируется бюджет Беларуси на следующий год.
Ранее стало известно, что в парламент поступил проект республиканского бюджета на будущий год. Его расходная часть выросла более чем на 5 млрд рублей и составляет почти 50,3 млрд.
В 2025 году инфляция должна составить не более 5%. При этом рост реальных денежных доходов населения прогнозируют на уровне 104%, а реальной зарплаты — на 4,7%.
На торгах в среду, 9 октября, доллар в Беларуси превысил 3,29 рубля, что стало максимумом за год.