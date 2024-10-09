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Ни в чём себе не отказывайте: в мэрии Калининграда рассказали, сколько в среднем получают нянечки и уборщицы в детсадах

Средняя зарплата младших воспитателей в детсадах Калининграда по итогам января-августа 2024 года составила 28 160 рублей, уборщиц — 24 508 рублей.

Об этом «Клопс» сообщили в комитете образования городской администрации в ответ на официальный запрос.

Как подчеркнула руководитель ведомства Татьяна Петухова, размер окладов и стимулирующих выплат каждое муниципальное учреждение определяет самостоятельно. Суммы ограничиваются фондом оплаты труда. Он, в свою очередь, «формируется исходя из норматива финансирования на одного воспитанника, утверждённого приказом Министерства образования Калининградской области, и количества воспитанников в учреждении».

«С 1 сентября норматив финансирования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования на одного обучающегося увеличен на 8%», — сообщила Петухова.

Зарплата младших воспитателей ежегодно индексируется. С 2020-го она выросла на 53,2%. «Индексация заработной платы уборщиков служебных помещений также производится при изменении норматива финансирования», — отметила Татьяна Петухова.