Ни в чём себе не отказывайте: в мэрии Калининграда рассказали, сколько в среднем получают нянечки и уборщицы в детсадах

Об этом «Клопс» сообщили в комитете образования городской администрации в ответ на официальный запрос.
Как подчеркнула руководитель ведомства Татьяна Петухова, размер окладов и стимулирующих выплат каждое муниципальное учреждение определяет самостоятельно. Суммы ограничиваются фондом оплаты труда. Он, в свою очередь, «формируется исходя из норматива финансирования на одного воспитанника, утверждённого приказом Министерства образования Калининградской области, и количества воспитанников в учреждении».
«С 1 сентября норматив финансирования по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования на одного обучающегося увеличен на 8%», — сообщила Петухова.
Зарплата младших воспитателей ежегодно индексируется. С 2020-го она выросла на 53,2%. «Индексация заработной платы уборщиков служебных помещений также производится при изменении норматива финансирования», — отметила Татьяна Петухова.