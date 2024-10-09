Ни в чём себе не отказывайте: в мэрии Калининграда рассказали, сколько в среднем получают нянечки и уборщицы в детсадах

Как подчеркнула руководитель ведомства Татьяна Петухова, размер окладов и стимулирующих выплат каждое муниципальное учреждение определяет самостоятельно. Суммы ограничиваются фондом оплаты труда. Он, в свою очередь, «формируется исходя из норматива финансирования на одного воспитанника, утверждённого приказом Министерства образования Калининградской области, и количества воспитанников в учреждении».