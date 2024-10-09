Строительство 9-этажных домов запретили в Павлодаре

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, 30 ноября 2023 года акимат Павлодара утвердил проект детальной планировки с возможностью строительства 9-этажных многоквартирных жилых домов с площадью 364 га.
«Данный градостроительный документ противоречил требованиям генерального плана, где допускается строительство подобных объектов не более 4−5 этажей», — отметили в прокуратуре Павлодарской области.
По иску прокурора незаконный акт местного исполнительного органа судом был признан незаконным и отменен.
«По акту надзора за совершение проступка, дискредитирующего государственную службу, главный архитектор освобожден от занимаемой должности по отрицательным мотивам», — уточнили в надзорном органе.