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В Самарской области проводят комплексное развитие сельских территорий

В Самарской области развивают объекты в селах.

Источник: Комсомольская правда

В Нефтегорском и Сергиевском районах Самарской области проводят комплексное развитие территорий. Подрядчики отремонтируют действующие коммуникации в жилых районах и многое другое, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— Полностью завершены работы по ремонту здания общеобразовательной школы, в которой обучаются 387 детей из Серноводска, Антоновки, Красноярки, Кармало-Аделяково, Суходола, — отметили в сообщении.

Кроме того, особое внимание уделяют строительству зданий для размещений МФЦ. По данным подрядчиков, специалисты уже закончили обустройство кровли, также ведутся внутренние работы. Объекты планируют ввести в эксплуатацию до 30 ноября.

сельское хозяйство