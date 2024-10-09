В Самарской области проводят комплексное развитие сельских территорий

В Нефтегорском и Сергиевском районах Самарской области проводят комплексное развитие территорий. Подрядчики отремонтируют действующие коммуникации в жилых районах и многое другое, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Полностью завершены работы по ремонту здания общеобразовательной школы, в которой обучаются 387 детей из Серноводска, Антоновки, Красноярки, Кармало-Аделяково, Суходола, — отметили в сообщении.
Кроме того, особое внимание уделяют строительству зданий для размещений МФЦ. По данным подрядчиков, специалисты уже закончили обустройство кровли, также ведутся внутренние работы. Объекты планируют ввести в эксплуатацию до 30 ноября.