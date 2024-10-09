Часть дефицита бюджета Беларуси профинансируют кредитом РФ

Пока планируется, что дефицит республиканского бюджета может составить около 4,46 миллиарда рублей. Как правило, такая сумма — это «консервативный сценарий», то есть по факту дефицит может оказаться меньше плана. В 2023 году бюджет вообще оказался бездефицитным, хотя изначально это не предусматривалось.