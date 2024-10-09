Часть дефицита бюджета Беларуси профинансируют кредитом РФ

МИНСК, 9 окт — Sputnik. Дефицит республиканского бюджета в 2025 году планируется профинансировать, в том числе, за счет российского кредита, сообщил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, передает корреспондент Sputnik.
«Практически миллиард рублей из 4,5 миллиарда — это будет внешнее привлечение», — сказал глава ведомства.
Он пояснил, что параметры безопасности предусматривают, что дефицит должен быть не более 3% ВВП. В проекте на 2025 год заложено около 1,6%.
Ранее сообщалось, что в Палату представителей поступил пакет бюджетных законопроектов. Это проект непосредственного самого республиканского бюджета на 2025 год, проект бюджета Фонда соцзащиты населения и поправки в Налоговый кодекс.
Пока планируется, что дефицит республиканского бюджета может составить около 4,46 миллиарда рублей. Как правило, такая сумма — это «консервативный сценарий», то есть по факту дефицит может оказаться меньше плана. В 2023 году бюджет вообще оказался бездефицитным, хотя изначально это не предусматривалось.
Бюджет Беларуси на будущий год предполагает увеличение расходов по ряду статей: к примеру, на национальную оборону планируется потрать на 32% больше, на здравоохранение — на 11,8%; образование — на 15,4%. Как ожидается, вырастет и лимит внешнего госдолга.
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