Назван один из самых подорожавших продуктов в Петербурге: за год плюс 70% к стоимости

Раньше соотношение оптовых цен и стоимости масла на полке было 1:2, то сейчас — 1:1,5. При этом наценка и ретейлера и производителя уменьшилась — несмотря на то, что цена выросла, на масле стали зарабатывать меньше, — поделился с «ДП» основатель ГК «Нева Милк» Альберт Суфияров.