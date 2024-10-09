Градсовет одобрил проект шахматного клуба в Балтийске

«Где ещё в России строится отдельно стоящий шахматный клуб или построен? Это настолько редкая функция, просто до невозможности редкая. И мы видим, в общем-то, довольно типовой подход, как будто речь идёт о дачном участке, дачном домике. Если бы мне кто-нибудь сказал, что это шахматный клуб, я бы никогда не догадался. Здесь уникальная функция, которая облекается в стандартную форму».