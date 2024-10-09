Градсовет одобрил проект шахматного клуба в Балтийске

Эскизы, представленные на градостроительном совете.
Архитектурно-градостроительный совет Калининградской области одобрил проект шахматного клуба на Морской набережной в Балтийске. Решение было принято в среду, 9 октября.
Проект предполагает размещение на земельном участке с кадастровым номером 39:14:030105:70 здания шахматного клуба, площадки для бадминтона, трёх уличных площадок для игр в шахматы — под открытым небом и под навесом, а также автостоянки на две машины. В здании планируют разместить два зала для игры в шахматы, раздевалку, санузел, уборную и тамбур.
Как отметил председатель градсовета Евгений Костромин, разработчики выбрали проектные решения «бюджетного формата». Несколько архитекторов сошлись во мнении, что дизайну не хватило шахматной тематики.
«Где ещё в России строится отдельно стоящий шахматный клуб или построен? Это настолько редкая функция, просто до невозможности редкая. И мы видим, в общем-то, довольно типовой подход, как будто речь идёт о дачном участке, дачном домике. Если бы мне кто-нибудь сказал, что это шахматный клуб, я бы никогда не догадался. Здесь уникальная функция, которая облекается в стандартную форму».
Большинство членов градсовета одобрили проект к дальнейшей реализации с доработкой в рабочем порядке.