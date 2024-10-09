Российский энергетик запрещен к продаже в Беларуси

В Беларуси запретили продавать безалкогольный энергетик российского производства, пишет БелТА.
Так, в реестр опасной продукции Госстандарта включили безалкогольный тонизирующий энергетический газированный напиток Target со вкусом киви и яблока от российского производителя «Бочкари-Раменское» из городского округа Раменский Московской области.
Специалисты Госстандарта установили, что при производстве энергетика была применена заявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка антиокислитель бутилгидроксианизол, которая недопустима для подобной продукции.
Поэтому энергетик запретили ввозить и продавать на территории Беларуси с 10 октября.
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