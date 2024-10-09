Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российский энергетик запрещен к продаже в Беларуси

Госстандарт запретил продавать энергетик в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси запретили продавать безалкогольный энергетик российского производства, пишет БелТА.

Так, в реестр опасной продукции Госстандарта включили безалкогольный тонизирующий энергетический газированный напиток Target со вкусом киви и яблока от российского производителя «Бочкари-Раменское» из городского округа Раменский Московской области.

Специалисты Госстандарта установили, что при производстве энергетика была применена заявленная изготовителем в маркировке пищевая добавка антиокислитель бутилгидроксианизол, которая недопустима для подобной продукции.

Поэтому энергетик запретили ввозить и продавать на территории Беларуси с 10 октября.

Также белорус трагически погиб из-за обрушения части фермы под Новогрудком: «МАЗ тронулся с места и разбил стену коровника».

И мусоровоз протащил легковушку на кольце в Минске.