Когда в Беларуси появится акциз на энергетики

Министр уточнил, «акцизы пополняются новым объектом — безалкогольными энергетическими напитками». Для них будут применять ставку в размере 50 копеек на 1 литр готовой продукции.
По словам Селиверстова, предложение выработано по итогам поручения главы государства.
Изначально речь шла об акцизе на газированные сахаросодержащие напитки. Но когда проработали этот вопрос, говорит министр, заметили ряд моментов, «связанных с определенными сложностями как в администрировании, так и в росте цен».
В итоге решили обложить акцизом не всю газировку, а только безалкогольные энергетические напитки. Акциз введут с 2026 года, чтобы у бизнеса было время подготовиться.