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Глава Минфина Селиверстов: кредит России закроет часть дефицита бюджета Беларуси

Кредитом от России будет закрыта часть дефицита бюджета Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Кредитом от Российской Федерации будет закрыта часть дефицита бюджета Республики Беларусь. Соответствующей информацией, как передает Sputnik.by, поделился белорусский министр финансов Юрий Селиверстов. Говоря о некоторых фактических цифрах, он привел конкретные данные.

— Практически миллиард рублей из 4,5 миллиарда — это будет внешнее привлечение, — цитирует Селиверстова названный источник.

Юрий Селиверстов также отметил, что согласно действующим параметрам безопасности, бюджетный дефицит не должен превышать 3% от ВВП страны. В проекте бюджета Беларуси на 2025 год уровень дефицита бюджета определен на уровне 1,6%.

Добавим, что бюджет Беларуси на 2025 год сформирован с учетом некоторого увеличения расходов по ряду статей. Так на 32% больше планируется направить на нацоборону, на образование затраты вырастут на 15,4%, на здравоохранение — на 11,8%.

Ранее мы писали о том, что Министерстве образования сказали, что делать с дневниками, если в них по невнимательности были допущены оплошности и исправления (тут про это).