Депутат: ставки налогов в 2025 году не повысят, а проиндексируют на уровень инфляции

В то же время в Налоговый кодекс внесен ряд льгот, которые будут применяться к физическим лицам, отметила депутат. «Это новшества в отношении многодетных семей. С 2025 года будет отменено однократное применение имущественного вычета, который влиял на размер подоходного налога. У нас систематизирован перечень льготных категорий, которые будут применяться к лицам, уплачивающим налог за владение собаками, — подчеркнула парламентарий. — На сегодняшний момент у нас унифицирована и будет применяться единая льгота по налогу на недвижимость, земельному, транспортному налогу в отношении такой категории, как лица, проходящие военную службу или альтернативную. И расширен очень существенно перечень молодых специалистов, которые окончили высшие учебные и средние специальные заведения для применения в отношении к ним стандартного налогового вычета».