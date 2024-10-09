Депутат: ставки налогов в 2025 году не повысят, а проиндексируют на уровень инфляции

«Вся налоговая политика и 2025 года, и в прежние годы направлена на сбалансированность доходной части бюджета. С этой целью с 2025 года будут повышены ставки налога на акцизы на алкогольные и табачные изделия. Что касается остальных ставок — это архиважно — они будут проиндексированы на прогнозный уровень инфляции. То есть это ставки земельного налога, транспортный, экологический налог и абсолютно все налоги, которые установлены в белорусских рублях в Налоговом кодексе, — рассказала Наталья Кулешова. — С целью не торможения развития экономики, а для того, чтобы она эффективно и динамично развивалась, в Налоговом кодексе пересмотрены налоговые льготы, отменены неэффективно работающие».
В то же время в Налоговый кодекс внесен ряд льгот, которые будут применяться к физическим лицам, отметила депутат. «Это новшества в отношении многодетных семей. С 2025 года будет отменено однократное применение имущественного вычета, который влиял на размер подоходного налога. У нас систематизирован перечень льготных категорий, которые будут применяться к лицам, уплачивающим налог за владение собаками, — подчеркнула парламентарий. — На сегодняшний момент у нас унифицирована и будет применяться единая льгота по налогу на недвижимость, земельному, транспортному налогу в отношении такой категории, как лица, проходящие военную службу или альтернативную. И расширен очень существенно перечень молодых специалистов, которые окончили высшие учебные и средние специальные заведения для применения в отношении к ним стандартного налогового вычета».
9 октября в Палате представителей проходит расширенное заседание постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, в ходе которого будут рассмотрены проекты законов Республики Беларусь «О республиканском бюджете на 2025 год», «Об изменении законов» (корректировка Налогового кодекса), «О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2025 год». В заседании принимают участие руководители Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики.