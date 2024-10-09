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«В размере 50 копеек на 1 литр готовой продукции». Акциз на безалкогольные энергетические напитки введут в Беларуси в 2026 году

Глава Минфина Селиверстов: акциз на энергетики введут в Беларуси в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

Акцизы на безалкогольные энергетические напитки планируется ввести в Беларуси в 2026 году. Об этом, как передает Sputnik.by, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

— Акцизы пополняются новым объектом — безалкогольными энергетическими напитками с применением ставки в размере 50 копеек на 1 литр готовой продукции, — констатировал Юрий Селиверстов.

Планируется, что акцизы на названную категорию товаров будут введены в 2026 году, чтобы бизнес успел подготовиться к некоторому повышению финансовой нагрузки.

К слову, в белорусский парламент уже поступил пакет связанных с бюджетом документов. В частности, изменения в Налоговый кодекс предполагают некоторое увеличение величин акцизов на сигареты и алкоголь.

Ранее мы писали о том, что министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов высказался о дефиците бюджета республики на 2025 год: часть дефицита будет компенсировано за счет российского кредита (тут про это).