«В размере 50 копеек на 1 литр готовой продукции». Акциз на безалкогольные энергетические напитки введут в Беларуси в 2026 году

Акцизы на безалкогольные энергетические напитки планируется ввести в Беларуси в 2026 году. Об этом, как передает Sputnik.by, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.
— Акцизы пополняются новым объектом — безалкогольными энергетическими напитками с применением ставки в размере 50 копеек на 1 литр готовой продукции, — констатировал Юрий Селиверстов.
Планируется, что акцизы на названную категорию товаров будут введены в 2026 году, чтобы бизнес успел подготовиться к некоторому повышению финансовой нагрузки.
К слову, в белорусский парламент уже поступил пакет связанных с бюджетом документов. В частности, изменения в Налоговый кодекс предполагают некоторое увеличение величин акцизов на сигареты и алкоголь.
Ранее мы писали о том, что министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов высказался о дефиците бюджета республики на 2025 год: часть дефицита будет компенсировано за счет российского кредита (тут про это).