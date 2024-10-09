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Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura

Президент РФ Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в запуске серийной конвейерной сборки Lada Aura на заводе «АвтоВАЗ» в Самарской области.

В июле Путин лично протестировал Lada Aura. Глава государства проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва — Петербург, после чего назвал машину «хорошей, комфортной и управляемой». Как уточняется в справочных материалах к мероприятию, предсерийные Lada Aura уже эксплуатируются в Минфине, «Ростехе» и правительстве Самарской области.

Модель Lada Aura создана на платформе Lada Vesta. Новинка премиум-класса отличается увеличенным на 25 сантиметров салоном для пассажиров заднего ряда, ее салон выполнен в натуральной коже российского производства. Автомобиль оснащен двигателем 1,8 литра мощностью 122 лошадиных силы и автоматической коробкой передач.

Официальный представитель «АвтоВАЗа» Сергей Ильинский рассказывал РИА Новости в июле, что Lada Aura будет производиться в том числе в специальной более упрощенной комплектации для служб такси.

Путин Владимир
автопром