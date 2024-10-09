Путин дал старт серийному производству автомобиля Lada Aura

В июле Путин лично протестировал Lada Aura. Глава государства проехался за рулем автомобиля по участку трассы М-11 Москва — Петербург, после чего назвал машину «хорошей, комфортной и управляемой». Как уточняется в справочных материалах к мероприятию, предсерийные Lada Aura уже эксплуатируются в Минфине, «Ростехе» и правительстве Самарской области.