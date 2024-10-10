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Нацбанк Беларуси поднял курс доллара и понизил курс евро на 10 октября

Национальный банк Беларуси повысил курс доллара, но снизил курс евро и курс российского рубля на 10 октября 2024, четверг.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке назвали курс евро, курс доллара и курс российского рубля на 10 октября 2024 года, четверг. В частности, курс доллара вырос, а курс евро и курс российского рубля уменьшены.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на четверг, 10 октября, Нацбанк утвердил следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,2909 белорусского рубля, 1 евро — 3,6088 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4345 белорусского рубля.

Сообразно курсам валют, которые действовали в среду, 9 октября, курс доллара вырос, а курс евро и курс российского рубля, наоборот, снизились.

В результате валютные значения на 10 октября, среду, изменены на следующие суммы: курс 1 доллара США прибавил 0,0057 белрубля, 1 евро снижен на 0,0017 белрубля, а 100 российских рублей потеряли 0,0127 белрубля.

Тем временем тюльпаны начнут массово выращивать в лесхозах Беларуси.