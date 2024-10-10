В России снизился борщевой индекс

Отмечается, что в торговых сетях в сентябре относительно августа на 23,75% подешевела белокочанная капуста. Также на 21,5% снизилась цена на морковь, на 19% — на свеклу. Стоимость картофеля упала на 18%, а репчатого лука — на 10,6%.