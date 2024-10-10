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Евросоюз даст Украине кредит на 35 млрд евро под российские активы

Для окончательного утверждения документов потребуется еще согласование Европарламента.

Постоянные представители стран Евросоюза провели заседание 9 октября. Они предварительно согласовали механизм выдачи кредита киевскому режиму, говорится в сообщении венгерского председательства в ЕС.

По данным источника, речь идет о кредите в размере 35 миллиардов евро. Они будут погашены с помощью доходов от замороженных активов РФ.

На данный момент документ согласован. Теперь для того, чтобы он окончательно был утвержден, нужно согласование Европарламента.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты внесут 20 млрд долларов в пакет помощи Украине, если Европейский союз изменит режим антироссийских санкций. По требованию, его нужно сделать более «предсказуемым».