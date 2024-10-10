Кому повысят пенсию в ноябре

Работники угольной промышленности и летчики получат доплаты при условии, что их рабочий стаж составляет не меньше 25 лет для мужчин и 20 для женщин. Линда Рыжих уточнила, что работающие пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность в октябре, также получат индексацию пенсии. Она подчеркнула, что в 2024 году фиксированная ежемесячная выплата к страховой пенсии по старости составляет 8 134,88 ₽