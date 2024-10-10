Тихоокеанскую железную дорогу включили в ТОР «Хабаровск»

В границы ТОР будут включены земельные участки Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов через территорию которых пролегает Тихоокеанская железная дорога, а также акваторию Тугуро-Чумиканского района, где завершается строительство угольного морского терминала на мысе Манорский.