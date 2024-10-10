Тихоокеанскую железную дорогу включили в ТОР «Хабаровск»

Границы территории опережающего развития «Хабаровск» на Дальнем Востоке расширили для реализации крупного инвестиционного проекта — строительство Тихоокеанский железной дороги. Постановление об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В границы ТОР будут включены земельные участки Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов через территорию которых пролегает Тихоокеанская железная дорога, а также акваторию Тугуро-Чумиканского района, где завершается строительство угольного морского терминала на мысе Манорский.
Как отмечается, включение ТЖД в ТОР «Хабаровск» позволит создать условия для скорейшего запуска инвестиционного проекта по вывозу на экспорт угля с Эльгинским угольного месторождением в Республике Саха (Якутия) через новый порт.
Реализация этого логистического проекта позволит создать около 1,5 тыс рабочих мест и привлечь порядка 89,5 млрд рублей частных инвестиций.
Напомним, компания «Эльга» начала строить железную дорогу в 2022 году, общая длина самой протяженной частной магистрали составит 531 километр, а с учетом разъездов и промежуточной станции — 626 километров. Пропускная способность новой железной дороги — 50 млн тонн угля в год.