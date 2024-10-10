Новосибирские товары чаще стали уходить на экспорт во Вьетнам и Австралию

Новосибирская область в 2024 году увеличила объем экспорта товаров во Вьетнам, Таиланд, Австралию и другие страны. Об этом рассказала заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Сибирского таможенного управления Наталья Глазунова на пресс-конференции ТАСС.