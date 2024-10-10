Новосибирские товары чаще стали уходить на экспорт во Вьетнам и Австралию

Новосибирская область в 2024 году увеличила объем экспорта товаров во Вьетнам, Таиланд, Австралию и другие страны. Об этом рассказала заместитель начальника службы федеральных таможенных доходов Сибирского таможенного управления Наталья Глазунова на пресс-конференции ТАСС.
— Значительно увеличился объем экспорта во Вьетнам, Республику Корея, Таиланд, Абхазию, Австралию и Республику Беларусь. Среди новых стран в экспорте Новосибирской области значатся Куба (экспорт пшеницы), Ливия (пшеница и кукуруза), Сомали (продукция машиностроения), Кения и Ангола (пневматические шины и микробиологические средства защиты растений), — заявила она.
Основой экспорта Новосибирской области в 2024 году остаются топливно-энергетические товары (52%). Товары агропромышленного комплекса составляют 20%. На третьем месте — машиностроительная продукция (12%).
Она отметила, что впервые новосибирские товары отправились в Мексику, Конго и Филиппины. Всего 86 стран открыты к сотрудничеству.
Самыми необычными для вывоза товарами стали: ложки и палочки для мороженого, изготовленные из березы (Китай), хоккейные тренажеры (Китай), чипсы нори (Туркменистан).