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В Красноярском крае построят до 800 тысяч «квадратов» жилья по КРТ

КРАСНОЯРСК, 10 октября, ФедералПресс. В рамках программы Комплексного развития территорий в Красноярском крае заключено шесть договоров. Речь идет о суммарной площади в 67,7 га и о 776 тысячах квадратных метров жилья. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ.

Источник: РИА "Новости"

«Четыре в Красноярске, по одному в Норильске и Ачинске. При этом планируемое количество расселения аварийного жилья — не менее 10 тысяч квадратных метров», — уточнили в министерстве.

Ключевым проектом развития через механизм КРТ является «Солонцы-2». Здесь планируемая площадь составляет 282 га, градостроительный потенциал оценивается в 2,4 миллиона квадратных метров.

«Подготовлена концепция развития, во втором полугодии планируется провести торги на право реализации проекта КРТ и заключить договор», — пояснили в министерстве.

Еще по трем территориям подготовлены проекты решений о КРТ:

мкрн «3 Иннокентьевский» — 11,7 га; ул. Никитина — 2,2 га; территория бывшей судоверфи — 21 га.

Суммарный градостроительный потенциал этих территорий составляет 400 тысяч квадратных метров жилья.

Ранее «ФедералПресс» рассказал, как развивают градостроительный потенциал в регионах.

строительство