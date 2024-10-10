В Красноярском крае построят до 800 тысяч «квадратов» жилья по КРТ

КРАСНОЯРСК, 10 октября, ФедералПресс. В рамках программы Комплексного развития территорий в Красноярском крае заключено шесть договоров. Речь идет о суммарной площади в 67,7 га и о 776 тысячах квадратных метров жилья. Об этом «ФедералПресс» рассказали в пресс-службе регионального министерства строительства и ЖКХ.