В Красноярском крае построят до 800 тысяч «квадратов» жилья по КРТ

«Четыре в Красноярске, по одному в Норильске и Ачинске. При этом планируемое количество расселения аварийного жилья — не менее 10 тысяч квадратных метров», — уточнили в министерстве.
Ключевым проектом развития через механизм КРТ является «Солонцы-2». Здесь планируемая площадь составляет 282 га, градостроительный потенциал оценивается в 2,4 миллиона квадратных метров.
«Подготовлена концепция развития, во втором полугодии планируется провести торги на право реализации проекта КРТ и заключить договор», — пояснили в министерстве.
Еще по трем территориям подготовлены проекты решений о КРТ:
мкрн «3 Иннокентьевский» — 11,7 га; ул. Никитина — 2,2 га; территория бывшей судоверфи — 21 га.
Суммарный градостроительный потенциал этих территорий составляет 400 тысяч квадратных метров жилья.
Ранее «ФедералПресс» рассказал, как развивают градостроительный потенциал в регионах.